Feestje van de dag: Boefjes, bij die School of Life

Het is een vrolijk college en de bar heeft schappelijke prijzen.

Ik pols mijn buurman of ik hem en zijn metgezellin op de foto mag zetten. Liever niet: "Wij horen hier niet te zijn."



Ik vertel nog dat het mij niet uitmaakt of ze lid zijn van School of Life of niet, maar dat blijkt het probleem niet. "Haar man weet niet dat wij hier zijn."



Kijk aan, dat noem ik nog eens storytelling. Ik stap naar een stel dat verderop in hun notitieboekje leest. Maar ook zij komen liever niet samen in de krant.



"Onze partners weten niet dat wij hier zijn."



Zeg, wat is dat voor een boevenclub, die School of Life? Of is het soms Stoute Donderdag voor denkers? Ik vertel dat ik geen oordeel heb: ik was ook ooit getrouwd.

"Ja, maar niet met een (...)."



Ze noemt een beroep dat ik, discreet man die ik ben, hier niet zal herhalen, maar ik schrijf het toch graag op. Ook dat is storytelling, wel een teleurstellende, dat snap ik.