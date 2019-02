Feestje van de dag: Billen, heel veel billen

Ze kijken naar een rij enorme billboards met billen. Beiden dragen een vacuüm broek. Ik heb daar verder geen mening over.



Wel heb ik mijn eerste foto, liefst bij het billboard met de betreffende bil, als ik zo vrij mag zijn.



Geen enkel probleem, er gaan zelfs opeens nog meer kledingstukken uit.



"Dan gaan we ook all the way."



De een blijkt 'booty angel', de ­ander 'booty promotor'. Ik heb hier duidelijk niet de minsten te pakken. Als ervaren verslaggever ontwikkel je daar toch een neus voor.



Er gaan lampen aan en daar is Halman. Ik kan niet anders zeggen: vakwerk.



Halman: "Alle sexy vrouwen, ­make some nooooise!"



Een hoop lawaai om me heen.



We gaan het hebben over een ­revolutie in trainersland. Carlos Lens, the man, the legend, gaat een booty als J.Lo voor je fixen.



Ik citeer nu, hè.