Feestje in de tochtige oksel van de A4

Uitnodiging: 'Het is een desolaat, troosteloos terrein met uitzicht op de A4 en de Buitenveldertbaan. Kortom, de ideale plek voor een boekpresentatie.'



Ze weten het wel te brengen.



Uberleven, het boek dat Jeroen van Bergeijk schreef over zijn half jaar als taxichauffeur van Uber, krijgt zijn doop op parkeerterrein P41 van Schiphol, de plek waar Uberchauffeurs wachten op hun volgende ritje vanaf Schiphol, wat uren kan duren.



Goed bedacht.



Probleem is wel dat alleen taxichauffeurs op P41 mogen staan. Op advies zet ik mijn auto bij een McDonald's verderop en wandel dan tien minuten. Stappenteller ook weer blij.



Nog zoiets: de bijeenkomst is niet officieel aangevraagd, dus of we het einde halen, is nog even afwachten. Back-upplek is dan die McDonald's.