Feest, flirten en flaneren: 10 tips voor een zwoel weekend

Jazz in de seksclub

Altijd al eens binnen willen kijken bij Casa Rosso? Dit weekend kan het tijdens Red Light Jazz: het muziekfestival in en rondom het wallengebied. In allerlei cafés treden artiesten op. Zo is zangeres Ellen ten Damme vrijdag te zien in Casa Rosso en speelt de K-Street Jazzband op zaterdag in Hotel Prins Hendrik. Het festival begint vrijdagavond met een opening in de Sint-Olofskapel, waar onder andere funkband Spargo optreedt.

Vrijdag 1 t/m zondag 3 juni

De Wallen