Febo lanceert limited collectie met festivaloutfits

Het is de tweede keer dat Febo met trits kleding presenteert. Vorig jaar was dat een groot succes.



Febo-directeur Dennis de Borst: 'De Febo Snackslippers vlogen vorig jaar als hete kroketten over de toonbank. Binnen één dag waren ze uitverkocht en op Marktplaats werden ze zelfs voor 175 euro aangeboden. Voor pro-snackers die hebben misgegrepen komen we daarom met een nieuwe lijn.'



De collectie bestaat uit een Snackshirt (rood, grijs en wit) en, misschien nog wel iconischer, een Snacktasje. Het tasje is een fannypack, een buideltasje dat vooral hip was in de jaren negentig en nu weer razendpopulair is in de dance-scene.