Fatal Flowers sluiten reünietour af in Paradiso

Een optreden op festival Dauwpop in Hellendoorn vormt op 30 mei het begin van een uitgebreide tournee. Ze sluiten de tour af in poptempel Paradiso op 27 juni.



Festivalprogrammeur Frank Satink is hoofdverantwoordelijke voor de terugkeer van Fatal Flowers. Hij benaderde voor het 25-jarig jubileum van Dauwpop oprichters Richard Janssen en Henk Jonkers. "Toen Frank me belde over een reünie, verwachtte ik er niks van. Maar hij wilde het toch proberen", aldus Janssen. "Hij belde terug en zei dat de rest er toch 'niet geheel afwijzend' tegenover stond."



Amsterdamse Gitaarschool

The Fatal Flowers waren in de jaren tachtig de succesvolste vertegenwoordigers van de zogeheten Amsterdamse Gitaarschool ook wel bekend als de Gitaar maffia. Hun album Johnny D. is back! (1988) werd geprodueerd door Mick Ronson, lang de vaste gitarist van David Bowie.



De voorverkoop voor het concert in Paradiso start zaterdag 19 januari.