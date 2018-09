Fashion Week: inspiratie uit rouwportretten

Sculpturale luchtigheid van Laport

David Laport opende donderdagavond de vernieuwde editie van Amsterdam Fashion Week (AFW) met zijn luchtige Sculptural Flowers. Een spannende, commerciëlere stap voor de ontwerper, in een intiemere zaal.



In de grote ‘box’ die door de organisatie op het Museumplein is neergezet werden de 26 looks van zijn voorjaar/zomercollectie getoond. Geen verhoogde catwalk, Studio Dennis Vanderbroeck had een ruimtelijk landschap gecreëerd waarin acht pianisten, studenten van het Conservatorium van Amsterdam, achter zwarte vleugels plaatsnamen die vanuit diverse Europese steden waren ingevlogen.



Onder leiding van de 22-jarige Floris Kappeyne vertolkten de klassieke pianisten op links, één voor één, het stuk I Love You van componist Riopy, terwijl de jazzpianisten op rechts improviseerden.



Commerciëler

De intieme setting, met slechts 475 zitplaatsen, ten opzichte van de ‘oude’ 1500 op het Westergasterrein, was een verbetering. Zoals de nieuwe eigenaar Danie Bles (‘Ik ben gezond gespannen’), in een zilveren paillettenpak van Laport, het verwoordde: “Als je relevantie wilt opzoeken, is dat een mooi aantal. Je hebt ook geen 25 beste vrienden.”



Laport (32), geen nieuw gezicht op de AFW, maar wel nieuw in deze eervolle openingsrol, maakte de hoge verwachtingen waar met een collectie die voortborduurde op zijn eerdere samenwerking, in juni, met choreograaf Peter Leung voor Nationale Opera en Ballet.



Een zoektocht naar ruimtelijke vormen in lichte materialen, die hij liet ontwikkelen in Italië, waaronder een jacquard waarvan de bovenlaag was doorgeknipt, zodat deze was gaan rafelen.



Sculpturaal

De ontwerper speelt met het vergroten en verkleinen van details, waardoor er dieptes en kleurnuances ontstaan. Zijn ontwerpen hebben een sculpturale luchtigheid en zijn stuk voor stuk ook tijdloze klassiekers. Hier en daar afgewisseld met een echte showstopper, zoals een jurk die één dansende wolk was van roze geverfde pauwenveren.



De ontwerper had zijn best gedaan commerciëler te denken dan voorheen, de ‘instapprijs’ van zijn jurken is 850 euro. Ruim vier jaar werkt hij aan het label, tot nu toe wilde hij geen verkooppunten. “Ik ben zeer kritisch en wil het echt goed aanpakken.”



Brood komt er op tafel door het aannemen van commerciële klussen voor andere merken en marketingbedrijven. Het wordt tijd dat daar voor iemand met zo veel talent verandering in komt.



De Bijenkorf was met tien man front row aanwezig, Barneys New York is geïnteresseerd, net als Selfridges. “Voorheen maakte ik me alleen maar zorgen, nu heb ik er echt zin in, dus kom maar op met die orders,” zei Laport op de afterparty in het W Hotel.



Beelden van de show van David Laport: