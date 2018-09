Fashion Week: Het talent van Lichting 2018

Lichting 2018

De Lichtingshow is het debutantenbal voor de beste modestudenten die dit jaar in Nederland zijn afgestudeerd. Het is een van de hoogtepunten van de Amsterdam Fashion Week.



Vrijdag is de show. Er valt 10.000 euro te winnen, maar het is vooral het internationale podium, de media-aandacht en mogelijk die aangeboden droombaan die het zo interessant maken om een van de veertien uitverkorenen te zijn van Lichting 2018.



Nathan Klein (24) van de Academie Beeldende Kunsten Maastricht is een van hen met zijn collectie over volwassen worden en experimenteren met seksualiteit en identiteit.



Het heeft geresulteerd in een jas met de tekst 'Does your mom know?', en leren tassen in de vorm van een babygiraffe. "Onder mannelijke giraffen zijn veel vrijpartijen," aldus Klein.



Holleeder

Naast hem staat Mathieu Jonker (27) van de Willem de Kooning Academie in Rotterdam. Zijn, opvallende, collectie is gebaseerd op de familie Holleeder. Er is een oversized 'afluisterbomberjack' voor Astrid. Op het rugpand staat het logo van 'schietvereniging Osdorp'. Ook heeft hij een T-shirt met een smiley erop met kogel door het hoofd, geïnspireerd op Willem Endstra. Het sportbroekje van Cor van Hout, afgekeken van een vintage familiekiekje, ontbreekt eveneens niet.



Yaroslav Glazunov (28) groeide op in Siberië en studeerde onlangs af aan de Rietveld Academie. Zijn indrukwekkende collectie, Intuïtie genaamd, kwam tot stand door geblinddoekt met oortjes in en een vette joint achter de kiezen ('ik rook normaal nooit'), in een meditatieve staat gedachteloos te experimenteren met zelfgemaakte couturestoffen op een etalagepop. Op zijn laptop was het proces te zien van een wild met stoffen moulerende Glazunov. Het resultaat is beeldschoon.



Arrogant

In de vierkoppige jury huist dit keer onder anderen creative director en brand developer Gry Nissen. Ze is onder meer verantwoordelijk voor het succes van het Deense merk Bestseller in China. Wat zoekt ze in een winnaar? "Een uniek talent met een messcherpe visie."



Ze heeft ook een waarschuwing: "Een pas afgestudeerde heeft veel creativiteit te bieden, maar ook veel te leren. Westers talent denkt het vaak, arrogant, allemaal al te weten. Daarom schiet talent in Azië momenteel sneller vooruit, omdat ze er gretig en leergierig blijven."



Donderdagavond begint de modeweek officieel met de show van ontwerper David Laport.