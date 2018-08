Famous Dex zegt optreden Appelsap last minute af

Appelsap meldde destijds dat Lyzza had afgezegd om 'persoonlijke redenen', wat de artiest niet kon waarderen. "Ik denk dat verkrachting en misbruik van (minderjarige) meisjes een publieke kwestie is, geen persoonlijke," reageerde Lyzza.



Er werd gesuggereerd dat de artiest waar Lyzza op doelde Famous Dex was. Maar die informatie klopt niet, benadrukt Appelsap-oprichter Wiecher Troost. "Het is verdraaid in de media, het ging niet om Famous Dex."



Vervanging

De organisatie geeft in de Instagrampost aan hard op zoek te zijn naar een geschikte vervanger voor Famous Dex. Omdat het nog maar de vraag is of dat haalbaar is op zo'n korte termijn vraagt de organisatie begrip van de bezoekers voor deze 'fucked up' situatie.



"We zijn ontzettend druk op zoek naar vervanging," aldus Troost. "De artiestenwereld blijft een aparte wereld. Blijkbaar kun je er vlak voor een optreden achterkomen dat je geen geldig paspoort hebt. En die populaire artiesten komen dan ook snel weer aan een ander optreden."



Over mogelijke compensatie voor bezoekers die speciaal voor Dex zouden komen, wil Troost weinig kwijt. "Wij zijn geen headlinerfestival. We bieden een breed programma met veel nieuwe namen in de industrie. Bezoekers komen voor het hele festival, niet voor één artiest."