Eye toont komende maanden VR-installaties

Volgens Eye is het voor het eerst dat een museum stuctureel aandacht besteedt aan virtual reality als kunstvorm. Het filmmuseum wil nieuwe vormen van vertellen nader onderzoeken.



Handgetekende animatie

Onder de noemer 'Xtended' heeft Eye toezegging gekregen op het tonen van vier werken. Als eerste is de beurt aan My Name is Peter Stillman, geïnspireerd op een roman van Paul Auster. In de vier minuten durende VR-productie wordt een combinatie van handgetekende animatie en de nieuwste technologie toegepast.



Tegelijkertijd met de VR-ervaring vertoont Eye drie films van de hand van Paul Auster. Bij de komende drie VR-installaties is eveneens een randprogrammering te zien.



My Name is Peter Stillman

Eye Filmmuseum

31 maart t/m 10 april 2018