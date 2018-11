Extra voorstellingen voor Cats in RAI Theater

In het RAI Theater in Amsterdam zullen meer matinees te zien zijn, maakte producent Proud to Present zaterdag bekend.



Er zijn al meer dan 25.000 kaarten verkocht voor de korte reeks voorstellingen in Amsterdam. In januari staat Cats in het Luxor Theater in Rotterdam, in april is de musical in Breda en Groningen te zien.



Cats geldt als een van de moeilijkste dansmusicals die ooit zijn gemaakt. Het is de eerste keer in ruim tien jaar dat de klassieker van componist Andrew Lloyd Webber in Nederland te zien is.



81 miljoen mensen

Sinds de wereldpremière speelde Cats onafgebroken gedurende een recordperiode van 21 jaar zo'n negenduizend voorstellingen in Londen. Inmiddels bezochten meer dan 81 miljoen mensen in meer dan dertig landen de show, die al in vijftien talen opgevoerd werd.



Het stuk werd in het seizoen 2006/2007 voor het laatst in Nederland gespeeld. De Britse versie die naar Nederland komt, wordt voorzien van boventiteling.