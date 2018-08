Extra stoelen voor herdenkingsconcert Franklin

Het concert is spontaan georganiseerd nadat donderdagmiddag bekend werd dat Aretha Franklin in Detroit is overleden. Het speciale concert was in een mum van tijd uitverkocht.



'We hebben tweehonderd stoelen kunnen bijplaatsen. Die kunnen elk moment online komen, maar we verwachten dat deze ook snel weer verkocht zijn,' zegt persvoorlichter Reinoud van Houten. 'Het blijft vooralsnog bij dit ene concert, want het is al heel uniek dat we dit zo snel konden organiseren en de Grote Zaal beschikbaar is.'



Tijdens het concert zullen Michelle David en Shirma Rouse soulvolle hits van Franklin zingen. Zij eerden de zangeres al eerder in augustus omdat het vijftig jaar geleden is dat Franklin in Het Concertgebouw optrad.



50 jaar later

Precies een halve eeuw geleden gaf Franklin een legendarisch geworden optreden in het Concertgebouw. Het was ook het Europese debuut van The Queen of Soul, die het publiek verpletterd achterliet.



Terugkijken: Aretha Franklin in een kolkend Concertgebouw