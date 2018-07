Extra kaarten Hardwell en Metropole Orkest

Hardwell en het Metropole Orkest treden op 18 oktober op in de Ziggo Dome in Amsterdam onder de noemer Symphony: The Global Revolution of Dance. De show is onderdeel van het Amsterdam Dance Event en behandelt verschillende muziekperiodes van de afgelopen dertig jaar.



"We zijn overweldigd door het succes van de kaartverkoop", zegt Hardwell. "Dit is nu al een groot compliment voor al het harde werk en alle honderden betrokkenen. Ik ben ontzettend trots op de show en kijk er naar uit dat we nu nog meer fans de gelegenheid kunnen geven om hier tijdens Amsterdam Dance Event onderdeel van te zijn."



