Extra concert Demi Lovato in Afas Live

De Amerikaanse popster geeft op 19 juni een extra optreden in Afas Live, kondigt concertorganisator Mojo dinsdag aan.



De kaarten voor de eerste show op 18 juni waren vorige maand binnen enkele minuten uitverkocht. De kaartverkoop voor het tweede concert begint vrijdag.



De shows maken deel uit van Lovato's Tell Me You Love Me-Tour dat geheel in het teken staat van haar gelijknamige album dat in september uitkwam.



Lovato trad een keer eerder op in Nederland. In 2014 verzorgde ze het voorprogramma van Enrique Iglesias in de Ziggo Dome in Amsterdam.