Expo over invloed Van Gogh op Hockney

Hockney is razend populair om zijn grote, kleurige werken. Een tentoonstelling van zijn werk vorig jaar in Tate Britain in Londen trok bijna een half miljoen bezoekers en was daarmee de beste bezochte expo in deze kunsttempel ooit.



Aansluitend werd de tentoonstelling met duizenden bezoekers per dag een blockbuster in het Centre Georges Pompidou in Parijs en het Metropolitan Museum of Art in New York.



In Hockney - Van Gogh (1 maart tot en met 26 mei) wil het Van Gogh de "onmiskenbare invloed" van Van Gogh op het werk van Hockney laten zien. "De bezoeker leert over de liefde van beide kunstenaars voor de natuur, hun gebruik van felle kleuren en het experimenteren met perspectief," belooft het museum.