Exclusief Rolling Stones-feest voor 500 fans in Q Factory

De band van Mick Jagger en Keith Richards kwam donderdagavond aan in de stad en staat morgen in een uitverkochte Johan Cruijff Arena.



Aan de vooravond van het concert geeft de platenmaatschappij een exclusief Rolling Stones feest. Hiervoor zijn geen kaarten in de verkoop: Universal Music nodigt echter 500 fans uit die zich kunnen aanmelden via stones@q-factory-amsterdam.nl.



'Het is te hopen voor de fans dat de heren zelf ook nog even langskomen,' staat in het persbericht van Q Factory. Wat er precies gaat gebeuren wordt niet duidelijk gemaakt, maar op de website van Q Factory is wel te lezen dat vanavond ook de officiële release party van Sticky Fingers - Live At The Fonda Theatre 2015 is, een registratie van het concert dat Rolling Stones twee jaar geleden aan de start van hun wereld tour in Hollywood gaven.



Donderdagavond stond Chris Jagger, de broer van Mick, in de Q Factory.



Q Factory, 29 september, 20.00 uur, van te voren aanmelden.