Even terug naar de tijd van Tineke en de paranormale wereld

Wat Hommage Tineke de Nooij

Waar Instituut Beeld en geluid, Media Parkboulevard, Hilversum

Wie Tineke de Nooij, Gordon, Viola Holt, Willem van Kooten, Bert van der Veer, Eppo van Nispen tot Sevenaer

Wanneer maandag 3 december, 16.00 tot 19.00 uur



Hans lukte het pas met ‘Oe-oe, a-a, we maken Domovla’

Of de vele afleveringen van Tineke en de paranormale wereld. We zien een fragment van een man met bloed op dezelfde plekken als een lijdende Christus aan het kruis. Hij ligt op een bank in de woonkamer.



Ook herinnert Tineke zich nog een Braziliaanse genezer die drie mensen al tijdens de uitzending van hun enorme pijnen verloste.



Tineke: "Ik wou dat hij nu nog maar eens langs kwam."



Of die keer met Jomanda. Tineke: "Alle klokken stonden stil, ook die van Viola Holt."



Fraai archiefbeeld: Jomanda, helemaal in het begin, nog ver voor haar blauwe periode. Ze zingt een liedje en vraagt hulp voor een ziek dier. Daarbij wappert ze een heel klein beetje met haar beide handen, echt minimaal, maar voldoende.



Tineke: "Eén ding: dieren kunnen niet faken. Een hond en een kat gingen meteen slapen, toen Jomanda met ze omging. En weet je nog die man in de badkuip? Twintig minuten onder water! Levensgevaarlijk."



Na anderhalf uur nostalgie verzamelen we in de grote hal. Eppo van Nispen tot Sevenaer: "Wij gaan doen waar we sterk in zijn: vereeuwigen."



Tineke trekt aan een koord en hoog boven in de hal verschijnt een portret van haar. Nu nog eenzaam aan de immense glazen binnenwand, maar binnenkort in de Wall of Fame naast Bert Haanstra en andere grootheden.



Tineke: "Ach, mijn vader ligt op de begraafplaats naast Bert Haanstra."



Doe dan nog maar eens lacherig over het paranormale.