Eten met je handen, dat is deze week de bedoeling

A La Mano maakt onderdeel uit van de 'Neo-futurist dinners'. Wat houdt dat in?

"Het idee is een remake van het futuristische diner van Marinetti uit de jaren dertig. Het uitgangspunt is de grenzen van de eetervaring opzoeken. Samen met chef-kok Tommaso Buresti wil ik de afstand die tussen ons en het eten is ontstaan kleiner maken door geen bestek of servies te gebruiken maar juist contact met het voedsel te maken."



Het is best praktisch bestek en servies te gebruiken.

"Wij worden opgevoed met het idee dat het niet netjes is met je handen te eten. Maar tot ver in de negentiende eeuw aten we met onze handen en sommige culturen doen het nog steeds. De vork werd in Napels lang beschouwd als een werktuig van de duivel omdat hij toen nog twee punten had."