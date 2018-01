Escaperoom in de catacomben van de Posthoornkerk

De ontwikkelaar Logic Locks zocht al een tijdje naar een bijzondere locatie voor een nieuwe escaperoom. Niet zomaar een inwisselbaar kantoorpand of kale loods, maar een locatie waar de rillingen van over je rug lopen.



Wat volgens Sander van Asseldonk van Logic Locks ontbreekt in Amsterdam is "een echt enge ervaring". Samen met Stadsherstel kwamen de catacomben van de Posthoornkerk in beeld. "Het is een enorm grote ruimte met gewelven, waarvan we een deel gaan gebruiken."



Luguber

In de catacomben werden vroeger mensen begraven, maar volgens Van Asseldonk gebeurden er meer lugubere dingen. "Die zullen in het escapeverhaal ook aan bod komen."



Om de ervaring nog intenser te maken worden ook acteurs ingezet. "Het is niet puur een escaperoom, maar een combinatie met interactief theater."



Catacombs Experience is toegankelijk vanaf 16 jaar en moet in februari openen.