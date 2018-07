Eric van der Burg is een verbazingwekkende VVD'er

Van der Burg is ook al de eerste Amsterdamse VVD-leider sinds ik me kan herinneren die niet van de heren is. Ik ben daar de eerste jaren blind vanuit gegaan en daarna moest ik er erg aan wennen.



Een niet-drinkende hetero als VVD-boegbeeld in Amsterdam. Het heeft iets onnatuurlijks. Maar goed, ik ben geen lid, dus waar bemoei ik me mee.



De receptie is op eenhoog, ik neem de trap. Dat doe ik ter ere van de oud-wethouder; hij is heel erg tegen liften en roltrappen en pro-beweging, dus van harte.



Eenmaal boven neem ik twee zilveruitjes en een pilsje.



De Together We're One-band speelt I Don't Know How to Love Him. Daarna Zij Gelooft In Mij.



Jongens, jongens, niet nu al vol op die traan, hè, de meeste mensen moeten nog komen. Na een uurtje komen de sprekers, maar eerst nog Jezus Christ Superstar.



Jozias van Aartsen heeft de grote wens dat Van der Burg behouden blijft voor de publieke zaak in Amsterdam. "Je bent gewoon een heel fijn mens. Blijf in ieder geval bij ons."