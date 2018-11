Er komt een tweede Roest in Noord

Als je Nutella City wil verlaten moet je wat moeite doen." Nadia Duinker

Drijvende horeca

Duinker: "De plek doet denken aan de begintijd van Roest in Oost. Het is rauw en indrustrieel, aan het water. Er ligt een ponton, waar we het liefst drijvende horeca op starten. Dat moeten we qua vergunningen nog goedgekeurd krijgen."



De locatie houdt Duinker als geste naar buren en omwonenden nog even geheim, maar het is naar verluidt "een echt rafelrandje", op een stukje afstand. "Ja, het is even fietsen, maar als je Nutella City wil verlaten moet je wat moeite doen."



Het nieuwe stadsstrand opent in het voorjaar van 2019. Tegelijkertijd start in Roest Oost een stevige renovatie. Er zijn plannen voor een clubkelder, een serre aan de VOC-kade én een restaurant. Die verbouwing duurt naar verwachting een jaar, tot zomer 2020.