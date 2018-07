Er is muziek en er is een lezing over Dionysos, de wijngod

Het was eind 2007. Mezzosopraan Merel Huizinga trad op voor de sultan van Oman. Ze was een cadeautje van de Nederlandse ambassade, want de sultan houdt van Mozart.



Hij had een paleis voor zichzelf laten bouwen met een concertzaal, zo mooi als die in het Concertgebouw, en een zwembad dat overliep in de zee.



Huizinga: "Overigens, hij vindt wel dat vrouwen mogen autorijden. Maar goed, uit die luxe, daar kwam ik dus vandaan."



Een dag later.



Huizinga had nog langer in het paleis mogen blijven, maar ze ging terug naar Nederland. Afspraak is afspraak, en die had ze in zorginstelling De Diem. Daar zag ze rolstoelen, te weinig vrijwilligers, plastic kersttakken.



"Ze hadden wel hun best gedaan natuurlijk. Maar die eenzaamheid. Hoe het soms in een bejaardenhuis is."



Het contrast. En om te zien hoe blij de mensen waren. Dat het weer even zoals vroeger was.