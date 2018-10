Er is dit weekend méér dan ADE

Fusie van robot en mens

De toekomst is hier: in een Duits winkelcentrum werd onlangs robot Dirk gearresteerd: zó levensecht kunnen robots tegenwoordig zijn. Tijdens futuristisch themafilmprogramma The Man Machine in Eye gaat men diep in op deze materie in. Donderdag is de openingsavond, en is Dirk ook aanwezig.

De fusie van mens en machine wordt onderzocht door verschillende sprekers, zoals Maarten Lamers en Peter van der Putten (Leiden Institute for Advanced Computer Science). Zij presenteren hoe de mensheid op drie wijzen zal sterven door de robots. De avond wordt afgesloten met de film Ghost in the Shell uit 1995.

Donderdag 18 oktober (19.15-22.15) €15

Eye