Enrique Iglesias in november naar Ziggo Dome

Dat maakt concertorganisator Mojo woensdag bekend.



Iglesias brak in 1999, na drie Spaanstalige albums, door met zijn eerste Engelstalige plaat Enrique. Met hits als Bailamos, Rhythm Divine en Could I Have This Kiss Forever met Whitney Houston stond hij wereldwijd in de hitlijsten.



Inmiddels zijn er tien studioalbums en in mei verscheen zijn nieuwste single Move to Miami. Met wereldwijd meer dan 150 miljoen verkochte albums is Iglesias de bestverkopende Spaanstalige zanger.



De kaartverkoop voor het optreden in Amsterdam start vrijdag.