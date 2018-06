Hij viert zijn verjaardag in Paradiso, tegelijk met de presentatie van zijn biografie. Die heet Boom. Een uitstekende keuze.



Het zaaltje boven is lekker vol. Veel baarden en tattoos en excentriciteit. De Boom zit in een rolstoel. Hij heeft reuma vanaf zijn 35ste. En toch in die rode Speedo het podium op al die jaren.



Held.



Achter het podium hangt een doek: Dikke Dennis & De Rockers. Dennis, nog zo'n cultheld in deze kringen, zag ik net buiten op de stoep. Hij draagt een T-shirt, bedrukt met tientallen keren 'Febo'.



Jaloersmakend.



"Goedemiddag, Boomknuffelaars!" roept de presentator. De verjaardag bestaat uit muziek uiteraard, van die ongenadige takkeherrie die door liefhebbers graag surfgaragegrungepunk-­toestand wordt genoemd.



Al beginnen we met een relatief rustig nummer. Naast me raakt een man ontroerd. Jaap Buis: "Ik zit vandaag in de auto en draai dit nummer. Mijn kinderen pikken precies dit zinnetje op en zingen mee. Ze zijn drie en vijf."



Dat zinnetje is 'Goedkoop hotel/ voor het foute spel', hoogtepunt in het oeuvre van The Shavers.