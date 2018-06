En dat allemaal op een tractor in Noord.

Een ober vraagt of hij iets voor me kan doen. Ik vertel dat ik hier ben voor het feestje van Katja Schuurman, al kan ik dat feestje niet meteen vinden.



Nee, dat is in Ferrotopia. Hij moet dat drie keer herhalen en daarna alsnog spellen.



Ferrotopia is een nieuwe werf, even verderop. Ik snap het wel, dat Pllek op de uitnodiging stond.



We wandelen naar Ferrotopia. Schuurman samen met haar vriend Freek van Noortwijk, de held van PSvdWeek van afgelopen zaterdag.



Ze zoenen meermaals en dat wordt vakkundig vastgelegd door Edwin Smulders. De beste foto laat hij daarna nog even aan hen zien. Iedereen lijkt zeer tevreden.



In Ferrotopia staat een tractor met een ribbelwals erachter, en ook hangt een geplette auto aan het dak. Vroeger heette dat 'Berlijnesk', nu gewoon 'Amsterdam-Noord'.



Omdat ik altijd in ben voor een dolletje, pols ik of het stel voor de foto wil plaatsnemen op die tractor. "Alleen als Katja het goed vindt," zegt Van Noortwijk, en zo hoort het ook.



De presentatie vindt plaats, staand op de wals. Schuurman ­wilde graag een reisboek schrijven en uitgever René Bego vond haar een interessante persoonlijkheid.