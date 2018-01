Elton John geeft concert van afscheidstournee in Ziggo Dome

De wereldwijde afscheidstournee (met de naam Farewell Yellowbrick Road), die drie jaar gaat duren, bestaat uit 300 optredens. John zegt in prima conditie te zijn.



"Dat moet ook wel als je drie jaar gaat optreden. Ik heb vorig jaar natuurlijk die infectie gehad en daar ben ik flink ziek van geweest, maar heb desondanks 96 shows in 2017 gedaan." De zanger zegt dat hij wel platen blijft maken. "Alleen zijn die niet meer live te horen."



Bacteriële infectie

Elton John verkocht in zijn carrière meer dan 200 miljoen platen en staat al tientallen jaren voor uitverkochte zalen. Vorig jaar april moest hij negen shows in Las Vegas en Californië afzeggen wegens een bacteriële infectie, die hem bijna fataal werd. Hij bracht twee nachten op de intensive care door voordat hij herstelde.



In oktober maakte John al bekend dat hij dit jaar stopt met zijn shows in Las Vegas.



Kaartverkoop

De kaartverkoop voor John's laatste liveshow begint 9 februari om 10.00 uur. De tour, die over vijf continenten gaat, duurt drie jaar en bestaat uit driehonderd optredens. Het optreden belooft een muzikale en visuele reis te worden door zijn carrière van meer dan vijftig jaar hits.