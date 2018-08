Elrow kondigt extra ADE-show aan

Paul Kalkbrenner in scheepsloods

De Duitse dj en producer Paul Kalkbrenner maakt ook dit jaar deel uit van het Amsterdam Dance Event. Hij geeft op de openingsdag op 17 oktober een show in de NDSM-scheepsbouwloods in Amsterdam, meldt Mojo.



Kalkbrenner is in Nederland vooral bekend van zijn hit Sky and Sand, die hij samen met zijn broer Fritz maakte. In mei kwam zijn laatste album Parts Of Life uit. Vorig jaar gaf Kalkbrenner tijdens ADE een exclusieve show in de Gashouder in Amsterdam. I



Kaarten voor de show in oktober zijn vanaf volgende week donderdag te koop.