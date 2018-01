Elrow Festival komt naar de NDSM-werf

Elrow is bekend van hun spectaculaire, carnaval-achtige feesten vol acts, decorstukken, kostuums en confetti. Sinds het eerste feest in Barcelona in 2010 zijn er meer dan 250 feesten in vijftig steden ter wereld gehouden



Nagebouwde Taj Mahal

De feesten hebben altijd een thema: van Western-achtig tot Bollywood, waarbij je danst in een nagebouwde Taj Mahal.



Promotor Tom Veldhuis: "Het wordt echt een uniek festival: in Amsterdam doen we op elk podium een ander thema, en veel randprogrammering en andere gekkigheid." De thema's en de namen van de ongeveer twintig dj's, die voornamelijk house en techno draaien, worden later dit jaar op sociale media aangekondigd.



Elrow Town Festival, zaterdag 8 september op de NDSM-werf. Kaarten kosten 42,50 euro zijn vanaf 17 januari te koop op elrowtownamsterdam.com