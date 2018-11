Elke bloem maakt zijn eigen hoogte

Dus ik spring op de tram.



Daar doet de ov-scanner het niet. De conductrice roept om: "Have a seat, ladies and gentlemen. The machine doesn't work, so I can't sell tickets."



Een halte of zes.



Het huidige Amsterdam, gevangen in een detail.



In het Soho House zeggen ze 'How can I help you' en 'Yeah, the first door left'.



Mooi. In deze stad ben je elke dag op vakantie. Achter de first door left zie ik als eerste een vrouw in een enorme bloemenjurk. Mijn kijk op bloemen verandert inderdaad meteen.



"Wil je een bloemige cocktail?" vraag de jongen met de gastenlijst. Ik ben hier om dingen te leren, dus graag.



Ik krijg champagne met een kleurtje. Er drijft een bloemetje in.

De vrouw met de bloemenjurk blijkt de grote organisator. Er komen drie workshops, vertelt ze. Mini­vaasjes schikken, kerstkrans- of droogbloemschikken in foto­setting.



Vivianne de Bruin: "En je mag alles mee naar huis nemen."



Mannen zijn weer eens zwaar in ondertal.



Ik kies de workshop minivaasjes schikken, niet uit principe, maar omdat het zo mooi klinkt.



Bloemstylist Lucinda van der Ploeg doceert. "Ik haal eerst het blad eraf, want dat verbrandt alleen maar water."