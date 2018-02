Elbow blijft net iets te braaf in de Afas Live

Niet elke band weet gedurende hun carrière een constant kwaliteitsniveau vast te houden, maar Elbow, uit Manchester, doet het na vijftien jaar en zeven albums nog steeds schijnbaar moeiteloos.



Ook het laatste album, Little Fictions, van vorig jaar paste weer naadloos in dat sfeervolle, geïnspireerde schemergebied tussen 'a Coldplay it's ok to like' en latere Radiohead in: bij tijd en wijle avontuurlijk, maar altijd met twee benen stevig in het traditionele.