Eindelijk: de allereerste sekstegoedbon ter wereld

Ik neem plaats aan de hagelwitte bar van Club Elvee. "Ben je hier al eerder geweest?" vraagt een meisje. "Of is dat een rare vraag?"



Nou ja, het is in elk geval een vraag die je nooit geloofwaardig kunt ontkennen.



Ik ben te gast bij een gentleman's club, waar vrouwen tegen betaling seksuele diensten aanbieden. Vroeger heette dat gewoon een ­bordeel, maar dat was vóór de relaunch.



Die is hard nodig ook. Tijdens een inval in december 2016 werd in de kluisjes en tassen van de dames een hoeveelheid drugs gevonden waar je een middelgrote tent op Lowlands mee aan het feesten krijgt. Voor eigen gebruik en de eigenaresse wist nergens van, zeiden de dames, maar dat zag de gemeente - altijd weer die argwaan - toch anders.



Seksclub LV moest dicht en is nu als Club Elvee weer open. Voor de relaunch is reclamebureau Natwerk gevraagd en dat is blind een uitstekende keuze.



Lot van Beek: "Je kunt ook zeggen: een gentleman's club, die met gedurfde communicatie naar buiten treedt."