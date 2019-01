Einde voor De Stadskantine in de Van Woustraat

Het licht is al enkele dagen uit en op de ramen is een A4'tje geplakt waarop de zaak de buurt en klanten bedankt. 'We zijn dicht en gaan het pand verlaten. We gaan jullie missen en moeten jullie bedanken. Tot ziens buurt.'



Wat er met de ruimte gebeurt, of waarom de Stadskantine die moet verlaten, is niet bekend. Oprichter Jelle Maijer wil daarover nog geen uitspraken doen tot het pand leeg is; naar verwachting eind januari. De Stadskantine is wel al definitief gesloten.