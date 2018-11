Eerste voorstellingen Holland Festival 2019 bekend

In opdracht van het Holland Festival componeert de Britse Actress (alias Darren Cunningham), maker van experimentele techno, een nieuw werk voor stemmen, kunstmatige intelligentie en elektronica. Cunninghams Welt-Parlament: Instruxiin, te zingen door het nederlands Kamerkoor, is geïnspireerd op Stockhausens koorstuk Welt-Parlament (1995), dat als onderdeel van Aus Licht te horen zal zijn. In Actress' parlement vergaderen echt bestaande politici in de cloud om te discussiëren over de liefde.



Nieuw op het festival is het Colombiaanse gezelschap Mapa Teatro, een gerenommeerd theatergezelschap uit Zuid-Amerika. Met Los Incontados: un tríptico schetst Mapa de broze grens tussen feest en geweld. In drie delen wordt de burgeroorlog, die sinds 1964 het dagelijks leven van de Colombiaanse burgers ontregelt, van verschillende kanten belicht.



Bryce Dessner, componist en gitarist van de band The National komt met (Eyes of One on Another), waarin hij, samen met librettist Korde Arrington Tuttle en regisseur Daniel Fish het publiek met andere ogen laat kijken naar de foto's van de Amerikaanse fotograaf Robert Mapplethorpe. Het stuk wordt uitgevoerd door het vocaal ensemble Roomful of Teeth en Asko|Schönberg.



Volledig programma

Het volledige programma, inclusief het werk van en rondom de associate artists William Kentridge en Faustin Linyekula , die samen met algemeen directeur Annet Lekkerkerker de invulling van het festival bepalen, wordt op 25 februari openbaar gemaakt. De 72e editie van het festival begint op 29 mei 2019. De kaartverkoop is al gestart.