Eerste vestiging Happy Tosti opent in De Pijp

Ruim drie jaar geleden opende Happy Tosti de eerste zaak in Den Haag. Vier vestigingen (in onder meer Breda en Delft) later is de tostiketen eindelijk ook in Amsterdam neergestreken.



Het restaurant heeft schommels hangen - zoals die ook in de andere steden te vinden zijn. Wel nieuw: een speciale fietstafel voor de extra calorierijke tosti's. Tijdens het wegwerken van zo'n vettige hap kun je al trappend de stroom aan calorieën een beetje indammen.



Happy Tosti serveert een reeks aan traditionele (ham/kaas) en minder-traditionele geroosterde broodjes (geitenkaas met appel, walnoten, honing en tuinbonen). Er zijn ook vegetarische en veganistische tosti's te krijgen.



