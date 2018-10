Eerste titels en programma's Idfa 2018 bekend

Focusprogramma: Space

In een langlopende serie waarbinnen Idfa de kunst van het documentaire filmmaken centraal stelt, wordt dit jaar de ruimte in de film onderzocht.



Voor het focusprogramma dat - hoe toepasselijk - Space heet, zijn tien films geselecteerd waarin de ruimte op verschillende manieren en niveaus een rol speelt.



Na de films praten vaste gespreksleiders Nicolas Rapold (Film Comment) en Eric Hynes (Museum of the Moving Image) na met de regisseurs, onder wie Sergei Loznitsa (Victory Day), Karim Aïnouz (Central Airport THF) en Gabrielle Brady (Island of the Hungy Ghosts).



De gehele selectie van Space is bekend op 24 oktober, wanneer ook alle films in de competities zijn aangekondigd.