Eerste natuurijsbanen open, maar nog niet bij Amsterdam

Maandagochtend zijn vijf natuurijsbanen in Nederland open. Voor Amsterdammers is de baan in Kudelstaart, bij de Westeinderplassen, de dichtsbijzijnde optie.



Daarnaast zijn banen open in De Lier, Ede, Ammerstol en Doorn.



Maandagavond wordt de eerste marathon op natuurijs verreden, in Haaksbergen. Daar werd als eerste een ijsdikte van 3 cm gemeten.



Waar?

De KNSB houdt online bij welke van de bijna 300 ijsbanen in Nederland opengaan. Deze officiële ijsbanen zijn ondiep, of zelfs opgespoten, en bevriezen daardoor snel. De verwachting is dat door aanhoudende nachtvorst de komende dagen meer banen opengaan.



Ook in het wild wordt al geschaatst, maar nog niet op veel plekken. Op de website natuurijs.ekkel.com, van Erik Ekkel, houden liefhebbers bij waar geschaatst kan worden. Het gaat hier niet om ijsbanen, maar om sloten, vaarten en meren. Dit is wel op eigen risico.