Eerbiedwaardige grijsaards, oude snoeperds

Maarten Spanjer komt binnen. Heeft hij vanmiddag dan een rol in de festiviteiten? "Ik heb nog een keer Jan zijn duim gekneusd tijdens Sterrenslag. Dat schept een band."



Ook zeer benieuwd: is naar Spanjer zelf ook nog eens een boot vernoemd? "Nee, maar wel een trapfiets. Hij ligt nog altijd in een vijver in het Amsterdamse Bos. En voluit! Voor- én achternaam."



Laatst kwam Spanjer daar toevallig en de eigenares van het bijbehorende restaurant vroeg of hij met zijn eigen trapfiets op de foto wilde. "Ik zei, ik ben Krabbé niet! Nou, jij hebt je verhaaltje wel weer, hè."



In een stoet lopen we naar de boot. Voor hen die slecht ter been zijn, is heel attent een taxibusje geregeld. We mogen speciaal voor de gelegenheid dwars door het Olympisch Stadion lopen. De motregen is ongezellig, maar daar kun je in de buurt van een wielerheld natuurlijk niet over klagen.



Achter het stadion ligt de Jan Janssen al te water. Rondom de boot hangen gele vlaggetjes. Het kan toeval zijn, maar ik denk het niet. Op de tafels staan kaasstengels met daaromheen een gerookte ham gewikkeld, gezellig als een hoedje.

We gaan los.