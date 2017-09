Eerbetoon voor Roger Moore met 007-film in Eye

Gerestaureerde versie

The Spy Who Loved Me en For Your Eyes Only werden na de dood van Moore allebei weer tijdelijk in de bioscopen uitgebracht in een volledig gerestaureerde versie.



For Your Eyes Only was deze zomer al bij bioscoopexploitant Pathé te zien; de opgepoetste versie van The Spy Who Loved Me draaide nog niet eerder in Nederland. De kaartverkoop is zaterdag van start gegaan.



Tickets zijn verkrijgbaar op de site van de James Bond Vereniging.