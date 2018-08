Eerbetoon aan Aretha Franklin in Concertgebouw uitverkocht

Donderdagavond ging de kaartverkoop voor het concert met Michelle David en Shirma Rouse van start. Zij eerden de zangeres al eerder in augustus omdat het vijftig jaar geleden is dat Franklin in Het Concertgebouw optrad.



Franklin overleed donderdag op 76-jarige leeftijd thuis in Detroit aan de gevolgen van alvleesklierkanker.



Precies een halve eeuw geleden gaf Franklin een legendarisch geworden optreden in het Concertgebouw. Het was ook het Europese debuut van The Queen of Soul, die het publiek verpletterd achterliet.



Terugkijken: Aretha Franklin in een kolkend Concertgebouw