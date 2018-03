Een satékroketje met mijn naam erop

Als Schuimmeisje met ervaring zou ik eigenlijk eens een top 5 moeten samenstellen van meest idiote uitnodigingen - als dat niet zo'n monnikenwerk was.



Maar deze maakt blind grote kans: Gordon signeert zijn biografie. Tussen 24 en 01 uur. In een boekhandel in Noord. Naast de ­Febo. Daar komen ook de hapjes vandaan, van die Febo.



De afdeling pr polst vooraf of ik alvast een bestelling wil plaatsen. 'Een satékroketje,' mail ik terug, alsof het allemaal maar normaal is.



Aan het begin van de avond stuurt een collega een foto van de boekhandel in kwestie. Ze zijn in de weer met dranghekken.



Wat een vak.



Het is bijna middernacht, ik stap op de bus en ga het allemaal meemaken.



Als ik de betonnen trappen van het Buikslotermeerplein afdaal, zie ik al de lichtgevende F van de Febo. En daarna een partytent met vuurkorven. En een rode loper. Die loopt vanaf de Febo naar de partytent. En heel veel mensen. Ze zingen 'Kon ik maar eeeeeeven bij je zijn'.



Mag ik even in herinnering roepen? Dit is een verder verlaten winkelcentrum in Noord, midden in de nacht, hartje winter.