Een ruk, confetti, beat: Hiswa

Misschien moet ik wat geduld hebben.



Ah, daar is Peter Heerschop met een paar A4'tjes. Dat is altijd ludiek.



Hij vertelt over het duurste jacht op aarde. Het is de Eclipse van Roman Abramovich - die Rus van Chelsea. De sloep kost 1,1 miljard, maar dan heb je ook twee helikopterplatforms, een onderzeeër, discotheek, raket- én paparazzi-afweersysteem.



Ik weet dit soort dingen graag.



Er worden prijzen uitgereikt en dan is het tijd voor de ludieke opening. De Hiswa-directeur en beursmanager worden verzocht aan weerszijden van de scheepsbel te gaan staan.



Dus toch.



Ze geven een ruk, er is confetti, er is een beat, en ik leg dat allemaal vast.



"Dit is toch geweldig?" zegt Heerschop, want hij is ook gewoon aan het werk.