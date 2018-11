Een pop-up in een oksel van de A10. Alles voor de kunst

Schuimverslaggever Hans van der Beek © Linda Stulic Wat launch Mr. Wallski

Hans wil voortaan Mr. Beekski heten

Het begon allemaal aan de rand van een zwembad, vertelt hij, want zo gaat dat. Hun missie/visie is tweeledig. Kwalitatief goede kunst toegankelijk maken, ook voor dertig- tot vijftigjarigen.



Jan van Dreumel: "Als je visite hebt, dat ze niet de volgende dag naar Ikea kunnen lopen en zeggen: ik heb het ook gekocht."



Altijd een nobel streven.



Het tweede is exclusiviteit. Dus als een werk een limited edition van bijvoorbeeld twintig exemplaren heeft, verkopen ze die niet tege­lijker­tijd, maar eerst drie, vier stuks, en daarna pas weer de volgende drie, vier. Zo hou je die edition limited.



Ik vind het een schitterende speech. En dat alles door een grijze audiobox met rolkofferhandvat.



Er is ook een video met alle kunstenaars en daarna, als officieel moment, een binnenhuiskanon dat goudsnippers strooit.



Medeoprichter Erik van den Berg geeft nog enkele belangrijke redenen waarom mensen niet afhaken in de aankoop, en dat is bij tweeverdieners tussen de dertig en vijftig dus niet de prijs.



Tips: free shipping voor alles en retourneren gratis. Verder is een stukje storytelling cruciaal. Geef de achtergrondinfo van de kunstenaar in een toffe videocontext: wat wil die kunstenaar nou vertellen? Dat heet contentmarketing.



Ik pols nog even naar de oorsprong van de naam Mr. Wallski. "We dachten eerst aan On That Wall," zegt Van den Berg. "Maar dat wordt al snel te veel On That Ass."



Snap ik.



"Daarna zei iemand Wallski. En daarna nog hipper, Mr. Wallski. Het is een heel creatief proces gewoon, lekker brainstormen."



Mooi werk.



