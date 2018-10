Een laptop als onderzetter zie je alleen in een antiekzaak

Wat tweehonderd jaar De Zwaan

Waar Veilinggebouw De Zwaan, Keizersgracht

Wie Babette van den Brink, Julia de Jong, Pip Vercouteren, Winnie Sorgdrager, Hans Borren

Wanneer woensdag 24 oktober, 17.00 tot 20.00 uur



Drank en spijs **

Sfeer **

Hans heeft al een bord

Ik vind een stoel waar ik op mag zitten, waarschijnlijk dan, en schrijf wat. Een oudere man vlak voor me wil een schilderij fotograferen, maar hij heeft een pilsje in zijn hand.



Slim: hij zet zijn glas op een opengeklapte laptop, die dient als catalogus.



Man: "Je mag het niet op het antiek zetten, maar wel op een computer natuurlijk."



Een ervaringsdeskundige. Een laptop als onderzetter, dat geeft de verhoudingen hier uitstekend weer.



Ik ga op zoek naar de grote baas. Vercouteren is behulpzaam: "Lang donker haar en in het zwart, ze zou mijn zusje kunnen zijn."



Vercouteren blijkt de ideale kijker van Opsporing Verzocht, want minder dan twee minuten later geef ik eigenaar Babette van den Brink een hand.



Na de foto voert haar general manager, Julia de Jong, meteen het woord. "Het is een heel volle kijkdag, maar dan met een glas wijn. Iemand zei al: eigenlijk moet je meteen hierna veilen, maar dat doen we niet."



Integere antiek, dat moet je respecteren.



