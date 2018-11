Een huis is geen pak melk

Nou goed, ik ben bij makelaar Engel & Völkers.



Al die voldoening heeft een vierde filiaal opgeleverd, op de Zuidas, en dat vieren ze met een partytent en bittergarnituur.



Een vrouw komt binnen en geeft een kistje met wijn. Haar handtas staat open. Zit er echt een huisdier in? Ik kijk nergens meer van op, dat komt ervan.



Een sjaal kan het niet zijn, daar draagt ze er al een van, en een flinke ook, met pantermotief.



Er zit niets anders op.



"Welnee," zegt Ans van der Weijden. "Dat is een sjaal."



Nog eentje?



"Ja. Voor extra gezelligheid."



Prima, ik heb in elk geval rust.



Er zijn speeches.



Met een glas in de hand kijkt Tjerk van der Linden terug. Moeder Barbara van der Grijp begon in 2008 aan de Willemsparkweg. Het was crisis, Tjerk weet het nog goed, ze had één huis in de verkoop. Een penthouse aan de Zuidas voor 3000 euro per vierkante meter.