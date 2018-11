Een hoop vlees, daar in de sauna

Wat Expo Hot Doubles

Waar Sauna NZ, Nieuwezijds Armsteeg

Wie Ewoud Broeksma, Sandro Kortekaas, Ivo Mittelmeijer, Jozef van der Heijden, Jacob Clark

Wanneer donderdag 29 november, 20.00 tot 22.00 uur



Drank en spijs ***

Sfeer ****

Hans kwam weer op plekken

Zijn galerie is gespecialiseerd in male art. Goeie term. "We zitten al twaalf jaar in Groningen, maar we krijgen niemand naar Groningen. Dus moeten we hier een extra

podium zoeken."



Dat is gelukt.



In ruimtes verderop zijn de sauna's en het donkere doolhof. Ik zie een hoop vlees, de sfeer is relaxed. Als je ervan houdt, heb je het hier maar goed. Je moet dan wel iets vaker naar de sportschool, zie ik.



Ik neem nog een lekker balletje in tomatensaus.



De ceremonie.



Het woord is aan fotograaf Ewoud Broeksma. "I love to see all those ­nice guys, I want to start making pictures right away."



Ik snap dat, als vakbroeder.



Een model haalt zelf de handdoek van de portretten. Mannen met handdoekje en badslippers klappen.



Ik klap gezellig mee.



