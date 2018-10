Een hoop gehijg en ritselende struiken in Artis

Wat presentatie Moord in Artis

Waar Artis, Plantage Kerklaan

Wie Heleen Rouw, Vincent Lindeboom, Jurian van der Hoeven, Marion Florusse, Botte Jellema

Wanneer dinsdag 30 oktober, 16.30 tot 18.00 uur



Drank en spijs *

Sfeer ***

Hans had een buitenfeestje

In tweetallen worden we het park ingestuurd. Maar eerst krijgen we instructies - app, locatie, bluetooth aan - en een paraplu.



De verhaallijn: een journalist hoort creapy geluiden in Artis en gaat op onderzoek uit. Je krijgt aanwijzingen hoe je moet lopen en overal zijn beesten te horen - en dus af en toe dat creepy geluid, steeds dichterbij.



In het apenhuis loopt een aapje over een tak boven me. "Kijk, een aapje," zegt een stem in de app, want een grote gok is dat niet.



"Wat stinkt het hier," zegt de stem even later in het vogelhuis, want ook dat is een zekerheidje.



Ik wil verder niet te veel verklappen, maar er wordt een hoop in je oren gehijgd. Daar moet je van ­houden.



Opeens begint ook nog een kind keihard door al die dierengeluiden en dat enge gehijg heen te krijsen. Maar dat blijkt een levend exemplaar, dat net voorbijrent.



Dichterbij komt de mixed reality bij mij niet.



Tips? Mail naar schuim@parool.nl