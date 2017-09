Een hoop blabla en drank na sluitingstijd elders

Maar laat ik niet meteen alle vooroordelen bevestigen. Het 95-jarig lustrum wordt gevierd, dus het is meer een reünie dan een normale donderdagavond, laten we daar van uitgaan.



Ede Botje neemt de microfoon. "Over twee minuten beginnen we, maar mensen die slecht ter been zijn, of denken: wat is het hier warm, kunnen ook in de ruimte hiernaast rustig naar een scherm kijken."



Ja, dan kan ik er ook niks meer aan doen.



Twee minuten later waarschuwt Ede Botje nog echt ook dat de rubriek Schuim er is - hij staat dáár aan de bar. Ik hoor daadwerkelijk: "Oeoeoeoeh."



Na applaus voor de lustrumcommissie is het tijd voor het hoogtepunt, de presentatie van het boek De Laatste Cent, over de reddingsoperatie van Harry de Winter en Bob Meijer in 1996. De Kring was destijds een afgeragd drankhol en op een haar na failliet.