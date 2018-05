Eén hapje en dan een slokje water

Mijn hele jeugd zag ik de garnalencocktail als het toppunt van culinaire luxe. Wij aten het één keer per jaar, de eerste gang op eerste kerstdag. Mijn moeder haalde dan de grote wijnglazen uit de kast, de enige keer dat jaar, en propte daar één groot blad sla in. Daarop kwamen wat garnalen in whiskycocktailsaus.



Chiquer werd het bij ons niet. Ter illustratie: de tweede gang van ons kerstdiner was altijd bouillon met vermicelli, want oma draaide zo graag balletjes.



De Hollandse garnaal is nu 'MSC gecertificeerd' - woorden waar ik niets van begrijp - en dat wordt gevierd met een, lekker klassiek, garnalencocktailparty. In huize Frankendael is het prettig in de tuin. Ik val meteen in een vrolijk gesprek.



"Ik heb een implantaat in mijn arm," zegt Marijn Frank. "Implanon."



Dat moet ze toch even uitleggen.



Het blijkt een klein staafje, goed voor drie jaar anticonceptie. Je moet alleen opletten dat het ding niet door je arm gaat zwerven.



Ik leer weer en vertel dat ik dit bijzonder graag wil opschrijven.



Teun van de Keuken: "Het bruggetje naar een garnaal is snel gemaakt."