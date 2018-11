Een beetje pochen - Het Parool kan het niet laten

Dat is op de redactie inmiddels een running gag, aangejaagd door Ockhuysen zelf.



Voor de tweede keer. Daar hoort dan een hand met twee vingers bij. De eerste vierden we in de A'DAM Toren, de tweede keer doen we dat bij Pollux, een feestboot aan de NDSM-pier in Noord, want wij komen overal in de stad.



Ockhuysen vraagt het woord. "Mag ik heel even," zegt hij. "Ik hou het kort."



Dan weten wij al genoeg.



Hij vertelt dat we bijeen zijn omdat we de titel World's Best Designed Newspaper hebben gewonnen. "Voor de tweede keer. Ik durf het niet nog eens te zeggen, iedereen lacht me uit."



Te laat, baas.



Hij hoopt komend voorjaar op de derde keer, een grand slam.



Verder gaat het allemaal goed, vooral met de website, en daar komt ook nog snel een verbeterde versie van. Ik noteer 'waarborg voor de toekomst'.



De waardering voor de krant is een 8,3, en ook PS van de Week doet het ontzettend goed. "Dat is toch een mooie score voor een stelletje Amsterdamse praatjesmakers."



Een beetje pochen - we kunnen het niet laten. Ook ­deze niet: "De waardering voor de krant wordt elk jaar beter en de website heeft veel meer bezoekers dan pak 'm beet, vier jaar geleden."



Daarna opent hij het Javaans ­buffet. Nu wordt het pas echt feest.